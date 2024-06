Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação

Linn da Quebrada tem preocupado os fãs, por conta de seu sumiço nas redes sociais. Ela chegou explicar que estava enfrentando uma depressão e, por conta disso, daria uma pausa na carreira e se afastaria de tudo. Mas o que pouca gente sabe é que a cantora e ex-BBB precisou ser internada em uma clínica de reabilitação em São Paulo.

Segundo a Coluna Mariana Morais apurou com pessoas próximas, Linn está enfrentando uma depressão extremamente profunda e precisou de ajuda por conta do uso descontrolado de medicamentos relacionados à doença. Quem acompanha a situação de perto está bem preocupado com o caso da ex-BBB.

Ocorre que, desde que deixou o “BBB 22”, Linn da Quebrada ficou muito frustrada com a falta de oportunidades e visibilidade que ela achou que o programa traria para a sua carreira. Além de não ter conseguido emplacar na música, mesmo diante do destaque por conta do reality, ela também se decepcionou com o mercado publicitário, uma vez que não conseguia fechar publicidades como gostaria.

Outro motivo que desestabilizou Linn da Quebrada emocionalmente foi a aceitação do público à sua repaginada de visual, que envolveu uma cirurgia de feminilização facial. A aceitação à mudança não foi bem como o esperado pela cantora e ela chegou a confidenciar aos amigos um pouco de sua frustração.

Sem emprego, sem oportunidades na TV e também sem espaço no mercado publicitário, a cantora acabou caindo em uma depressão muito forte e agora tenta tratar a doença, se recuperar e se reerguer para voltar ao trabalho. Esta coluna, que é do bem, torce pela plena recuperação de Linn da Quebrada.