Ex de Carlinhos Mendigo comemora prisão do humorista

"Justiça sendo feita". A ex-mulher do humorista Carlinhos Mendigo, Aline Hauck, parece estar satisfeita com a prisão do artista. Mesmo em meio aos ataques nas redes sociais, a ex-assistente de palco do eterno Gugu comemorou a ação da Polícia Civil, na última terça-feira (18).

Após o anúncio da dívida, no Instagram, Aline teve a conta derrubada! A beldade, que retirou o sobrenome da descrição do perfil e mudou o usuário, chegou a receber inúmeras ofensas virtuais de internautas, fãs do humorista.

Aline ainda bloqueou os comentários com a nova versão do aplicativo. Mas não adiantou, no TikTok, a ex-assistente de palco continuou recebendo as ofensas. "Prefere deixar o pai preso para ter o dinheiro. Vai trabalhar", disse um usuário. "Lixo", exclamou outro internauta.

Contudo, em meio aos ataques, uma amiga em defesa de Aline rebateu uma das ofensas: "Justiça sendo feita, minha querida". Na sequência, a ex-assistente de palco curtiu o post, deixando no ar a sua satisfação em relação aos últimos acontecimentos.

Vale lembrar que Carlinhos e Aline tiveram um relacionamento passageiro, mas foi o suficiente para gerar o adolescente Arthur, de 14 anos. Em 2018, Mendigo recebeu o primeiro mandado de prisão, já sob a acusação de não pagar a pensão do filho.



Prisão Carlinhos Mendigo

O humorista, que acumulou mais de R$ 200 mil em pensão alimentícia, estava com um mandado de prisão em aberto desde 13 de novembro de 2023, por não cumprir com suas obrigações com a Justiça. Ele foi preso, e permanecerá por 30 dias caso não arque com o valor em aberto.

O humorista Carlos Alberto da Silva, o Carlinhos Mendigo, foi preso na tarde desta terça-feira (18/6), em São Paulo. Ele deve R$ 246,9 mil de pensão alimentícia ao filho de 14 anos.



Vídeo da prisão pic.twitter.com/w6Q8kuI4fE — Fato Amazônico (@fatoamazonico) June 18, 2024