Jaquelline Grohalski detona goleiro da Seleção Brasileira

Jaquelline Grohalski usou as redes sociais para relatar uma situação desconfortável que viveu durante evento com a presença do goleiro da Seleção Brasileira, Ederson Santana de Moraes. A cantora foi ignorada pelo jogador enquanto o aguardava para uma entrevista.

No pronunciamento publicado em uma rede social, Jaque relata: “Hoje vivi uma situação muito triste e desconfortável. Esperei meus colegas entrevistarem um goleiro da seleção brasileira e, quando chegou a minha vez, fui desprezada".

Contudo, ela ainda completou: "Achei muito desagradável da parte da equipe do jogador, mas depois percebi que era sua esposa" Saí de casa para trabalhar, não para procurar problemas, muito menos macho. Mulheres nunca devem diminuir umas às outras para se sentirem melhores. Respeito é fundamental, e todos devemos praticá-lo com o próximo”.



Além disso, em entrevista ao GLOBO, Jaquelline deu detalhes sobre a situação. "A equipe já deixa tudo acertado com o produtor de cada banda ou dupla. Eles me informaram sobre a presença do goleiro Ederson, destacando que seria interessante entrevistá-lo por ser um jogador famoso. Meu produtor se apresentou e pediu para fazer uma entrevista com ele. Ele nem mencionou meu nome, apenas o Guia Caruaru. Mesmo assim, a mulher responsável olhou de cima a baixo e recusou a entrevista de forma brusca".

Por fim, ela ainda acrescentou: "Ele passou por mim e por toda a minha equipe sem sequer dar um 'boa noite'. Pensei: 'Nossa, que estrela, né, que estrela.' Falei mesmo, cara mal-educado, e a outra mulher mais mal-educada ainda".

