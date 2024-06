Mulher Jaca sofre AVC aos 38 anos

Dayane Cristina Gonzalez , conhecida popularmente como Mulher Jaca, precisou ser internada e até mesmo sedada durante três dias, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral. A influenciadora usou as redes sociais para compartilhar a notícia com os fãs e deixou os internautas preocupados.



Nas redes sociais , a bailarina de 38 anos, fez um desabafo: "Nós só nos damos valor quando estamos aqui". Em seguida, disse: "Nem sei como dar essa notícia pra vocês: sempre estressada, querendo ganhar o mundo, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pois é, meu povo. Tive um AVC com 38 anos".

Contudo, Dayane também relatou que passou mal no sábado (15), e sentiu as mãos dormentes enquanto praticava exercícios. "A vida é uma merda. A gente trabalha tanto, tanto, tanto para conquistar as coisas e, quando conquista, não tem saúde". "Ainda me falta ar no cérebro. As mãos, muito dormentes, ainda não voltaram, e tenho que fazer fisioterapia agora. Meu lado esquerdo parou completamente, até a perna".



Entretanto, a influenciadora ainda deu mais detalhes: . "Acordei hoje pensando que fosse domingo - ou seja, estou sedada desde domingo". "Só lembro que minha perna estava tremendo muito, e não consegui me controlar e tive uma convulsão e senti algo na minha cabeça estourando.



Por fim, a ex-dançarina do MC Créu declarou: "Acordei ontem acreditando que fosse domingo, três dias sedada. Valorizem a vida. Ultimamente tenho passado por tanta provação na vida, que nem sei". "A coisa que mais sinto falta são dos meus bichinhos, dos meus gatinhos. A única coisa que eu quero é sair daqui e abraçar eles". "Estou morrendo de saudade, a vida é uma merda".