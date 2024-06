Lauana Prado assume namoro com Tati Dias e abre detalhes da relação

Relacionamento sério! Lauana Prado e Tati Dias estão assumidíssimas. A cantora deu fim às especulações sobre o affair e confirmou o namoro com a influenciadora, durante entrevista ao podcast PodDas, na última quinta-feira (20).



Contudo, para sanar as curiosidades dos fãs, Lauana deu detalhes sobre a oficialização do relacionamento. Quem foi a responsável pelo pedido de namoro foi a ex ‘Dé Férias Com o Ex’, com uma surpresa para lá de especial.



Além disso, a cantora revelou que sua amada a levou para o aeroporto do Campos de Marte sem explicar o que fariam no local. Lá, elas fizeram um passeio de helicóptero e Tati a surpreendeu com o pedido de namoro escrito nos prédios. Romântica!



No bate-papo, Lauana declarou: “Me colocaram dentro de um helicóptero. Acredita? Pensei: 'O que estou fazendo aqui dentro, essa menina é maluca'. E ela [Tati] morre de medo de voar".



Por fim, a cantora disse: "Já que estamos aqui, vamos dar um passeio em São Paulo. Vendo os prédios, estava escrito: 'Namora comigo?’. Vale lembrar que antes de assumir o romance com Tati, Lauana namorava a influenciadora Veronica Schulz.

