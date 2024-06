Andressa Urach revela que colocou próteses de silicone de 1L

Andressa Urach , de 36 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (25) para exibir seu corpo após realizar algumas cirurgias plásticas. A atriz publicou uma foto de biquíni e arrancou suspiros de fãs com os resultados dos procedimentos.

Contudo, Urach deu detalhes dos procedimentos cirúrgicos. A influenciadora retirou as costelas e colocou prótese de silicone de 1 litro, nas mamas. Na legenda da publicação, ela marcou os médicos responsáveis pelas cirurgias e escreveu: "Resultado perfeito, recomendo".

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Mulher, mas acabou com a sensualidade da sua cintura com essa tatuagem". "Realmente o corpo dela está lindo, porém as tatuagens ofuscam a beleza do corpo!" "A pessoa quase morre e ainda fica tirando e botando coisa".

Vale lembrar que Andressa retirou as costelas em março deste ano. Na época, ela explicou à revista 'Quem' o que motivou a decisão: "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos".

Entretanto, Urach confessou que Lucas Ferraz, seu namorado, não apoiou a ideia das cirurgias. "Ele não gostou. Não queria que eu fizesse, pois acha que meu corpo está perfeito assim. Mas respeitou minha decisão", reforça ela, que acredita que o sexo, desde que seja feito com cuidado, é liberado após três dias.