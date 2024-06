Bruno Avelar e Kaká Diniz caminham 53 km em busca de renovação espiritual

Bruno Avelar, junto com Kaká Diniz, participou do movimento Legendários, um evento destinado a homens que busca explorar o lado espiritual, emocional e físico. A experiência incluiu quatro dias intensos na montanha, sem conexão com o mundo exterior, percorrendo mais de 53 km em uma caminhada desafiadora.

"Passamos 4 dias na montanha, sem conexão com o mundo exterior, percorrendo mais de 53 km em uma caminhada desafiadora. A experiência nos levou a um nível de exaustão fora do comum, mas também nos proporcionou um encontro profundo com Deus. Voltamos dessa jornada transformados, renovados em nossa fé e propósito," comentou Bruno Avelar.

Durante o evento, os participantes enfrentaram o desafio de dormir menos de 10 horas ao longo dos quatro dias de treinamento. O movimento Legendários, que teve início na Guatemala em 2015, já conta com mais de 70 mil participantes. Bruno Avelar e Kaká Diniz foram agraciados com os números de participante 62000 e 62001, respectivamente.

Bruno destacou ainda a presença de Kaká Diniz como seu companheiro nessa jornada, sendo convidado para se juntar a um grupo de 120 empresários de Alphaville. A participação no Legendários proporcionou a ambos uma renovação de fé e propósito, além de um fortalecimento dos laços espirituais.