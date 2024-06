Lexa e Guimê podem ser presos por fraude; Entenda

Na prisão! O ex-casal Lexa e MC Guimê estão correndo o sério risco de serem presos por fraude. A dupla não conseguiu quitar a dívida de uma mansão milionária, em São Paulo. Caso a Justiça reconheça o crime, a pena para os famosos é de seis meses a dois anos, por não terminarem de pagar as parcelas do imóvel.

Mesmo após a polêmica separação, Lexa e MC Guimê podem ser julgados pela dívida milionária que acumularam juntos. Ainda casados, os famosos adquiriram uma mansão em Alphaville. A dupla quitou uma parte do valor e parcelou o restante, que nunca foi pago.

Vale ressaltar que, hoje, a dívida chega a R$ 5 milhões. Caso o valor não seja quitado, a advogada da proprietária do imóvel pediu o bloqueio dos passaportes e do cachê dos shows dos artistas, assim como a penhora de uma casa que Lexa comprou no Rio de Janeiro após a separação.

Em entrevista ao Balanço Geral, na TV Record, Jaqueline Fernandes, que representa a dona do imóvel, falou sobre o caso "Fizemos o pedido para que seja reconhecida a fraude", afirmou. Caso a Justiça ateste o crime, a pena pode ser de seis meses a dois anos.

Vale lembrar que, Lexa e Guimê se casaram em comunhão total de bens, a dívida ficou para os dois. A separação ocorreu em 2023. Dentre idas e vindas do casal, o relacionamento durou cerca de 8 anos. Atualmente, Lexa namora o ator Ricardo Vianna, e MC Guimê mantém um relacionamento discreto com a empresária Fernanda Stroschein.

Ao vivo no #AHoraDaVenenosa: Lexa e MC Guime podem ser presos por causa de dívida milionária



