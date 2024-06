Mansão de Pelé está abandonada; Veja fotos

Parece filme de terror! O eterno Rei Pelé partiu deixando uma enorme saudade, além da dor, os bens do ídolo tem gerado preocupação nos fãs. A mansão, localizada na praia de Pernambuco, no Guarujá, em São Paulo, onde o craque residia está abandona! No local que antes abrigava o rei, hoje, os ratos fazem a festa!

Em imagens que circulam na internet, o antes e depois da casa é assustador! Após a morte do Rei do Futebol, o seu “castelo” está com nítidos sinais de descuido, com matos altos, teias de aranha e ferrugem em todos os cantos.

Além do abandono, a mansão foi depredada por vândalos e virou alvo de ladrões. Segundo moradores da região, recentemente, a polícia foi acionada por vizinhos para alertar aos agentes da segurança pública sobre possíveis invasões na casa.

Em contrapartida, Augusto Miglioli, advogado de Edinho — filho e inventariante dos bens do Rei —, negou que o abandono da mansão tenha acontecido após a morte de Pelé. Augusto alegou que os colaboradores teriam sido demitidos quando o atleta ainda estava vivo.

Vale ressaltar que, o advogado admitiu que a residência possui problemas estruturais, mas enfatizou que estes “já estão sendo cuidados”. Em estado de deterioração, a piscina tem água suja e esverdeada, além de não haver luz no local.