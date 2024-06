Vampeta deve pensão e tem apartamento leiloado para quitar dívida

Que situação! O apartamento do ex-jogador, Vampeta, foi a leilão, na última quarta-feira (26), em São Paulo. O imóvel avaliado em mais de R$ 800 mil foi vendido por um valor inferior para poder quitar as dívidas que o craque tem com as duas filhas por falta de pagamento na pensão alimentícia.

Segundo a advogada das filhas do comentarista, Eva Petrella, a dívida do processo acumulou em R$ 634.613,00. Após inúmeras tentativas de penhora dos bens do pentacampeão mundial, ela conseguiu levar o imóvel a leilão.

Vale ressaltar que, o processo começou em 2018 e, desde então, se arrasta na Justiça. O imóvel, que era avaliado em R$ 800 mil, foi vendido a R$ 553.121,88. O valor ainda não cobre todo o débito de Vampeta com as jovens.

A unidade fica no condomínio Agulhas Negras, no Jardim Anália Franco, um dos bairros nobres da Zona Leste de São Paulo. O imóvel do comentarista ocupa o 9º andar de um dos prédios, tem 67 m² de área útil, com uma vaga de garagem.

O apartamento tem três quartos, sendo uma suíte, dois banheiros, sala, cozinha, área e varandão. De acordo com a Procuradoria Geral do Município de São Paulo. Vampeta deve ainda R$ R$ 47.567,72 de IPTU, entre 2007 e 2021. Veja imagens a seguir: