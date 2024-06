Bruna Biancardi rebate acusação de ser interesseira com Neymar

Fã ou hatter? A Bruna Biancardi convocou as amigas para responder um seguidor que colocou a integridade da beldade para jogo. Na última quinta-feira (27), no perfil do Instagram, um internauta acusou a influenciadora de ser interesseira por engravidar do jogador Neymar.

Desacreditada, Biancardi leu em voz alta a caixinha de perguntas que dizia: "Vocês acham que ela engravidou de propósito?". Na sequência, as amigas da modelo responderam na lata. "Não, a Mavie foi planejada pelos dois. Inclusive, era o sonho do Davi", disparou uma das companheiras.

Em seguida, Bruna afirmou que parou de tomar remédio e disse que a gestação não foi de propósito, mas teve um propósito. A beldade garantiu que nada foi de surpresa, ou por interesse, ambos desejaram a chegada de Mavie.

Na web, os internautas deixaram alguns comentários ácidos. "Aí Ele foi lá e deu logo duas irmãs pro Davi", comentou uma seguidora. "O Davi é tão filhinho de papai que pediu uma irmã, daí o Ney foi lá e deu 3 kkk! Gênio", disparou outro usuário.

Vale lembrar que, o jogador está à espera de uma suposta terceira filha, fruto de um passageiro relacionamento com a modelo Amanda Kimberly. Nas redes sociais, o Menino Ney informou que assim que a criança nascer fará o exame de DNA.