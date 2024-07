Camila Moura diz que trocou de nome após se separar de Lucas Buda

Zero arrependimento! A professora Camila Moura surgiu nas redes sociais e trocou algumas figurinhas com os fãs, na última segunda-feira (1º). Ela contou que está alterando todos os documentos com o nome do ex-marido Lucas Henrique Ferreira, conhecido como Buda.

No vídeo, Camila, aparentemente, aliviada diz que está muito orgulhosa da decisão. "Pessoal, vou contar para vocês um pouquinho do meu dia, porque hoje foi dia de resolver só burocracia. Como vocês sabem, eu disse a muitos meses atrás que iria tirar o 'Ferreira' do meu nome, e tirei", iniciou ela.

E agora estou com todo orgulho do mundo arrumando o meu nome de solteira, e tudo mais. Hoje foi dia de resolver só burocracia, coisas de adulto. E por isso, fiquei o dia todo 'off'", detalhou ela o motivo do sumiço das redes sociais.

Nas redes sociais, as opiniões foram diversas. "O povo falando em superação... Ela tá superando, a passos lentos... Ninguém casa esperando se separar, ninguém convive 10, 15, 20 anos com alguém e esquece em 1 mês... Sem falar que ela tá usando a pauta pra lucrar, fazendo do limão uma limonada" ressaltou um internauta.

Vale lembrar que, Lucas Buda e Camila Moura foram casados e permaneceram juntos por 15 anos. Mas a professora decidiu pedir o divórcio após alguns acontecimentos durante a participação de Buda no BBB24 envolvendo a participante Pitel.