Tony Ramos e Glória Pires voltam aos cinemas em "Se Eu Fosse Você 3"

Tony Ramos e Glória Pires irão contracenar juntos mais uma vez. Os dois vão protagonizar "Se Eu Fosse Você 3". O filme, que foi sucesso nas edições anteriores, começará a ser gravado ainda este ano, na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro.

Contudo, vale lembrar que os atores já deram vida aos personagens de Cláudio e Helena, no primeiro filme da trilogia, lançado em 2006, Cláudio e Helena. Na trama, o casal reclama da rotina um do outro, até que um dia são surpreendidos ao acordarem.

Acontece que, por causa de um fenômeno inexplicável, Helena acorda no corpo de Cláudio e vice-versa. Ainda sem entender como tudo aconteceu, os dois são obrigados a seguir com as respectivas rotinas, na marra.

No entanto, a situação acaba se tornando uma aliada do casal. Isso porque, quando um acaba precisando enfrentar os desafios da rotina do outro, conseguem se colocar no lugar do parceiro e ver que nem tudo são flores como pareciam ser.

Apesar disso, vale lembrar que, no segundo filme, lançado em 2009, a trama narra a situação do casal que está à beira da separação e de repente, trocam de corpos novamente. No filme ainda acontecem várias situações divertidas, como quando a filha do casal tenta revelar a novidade sobre estar grávida.