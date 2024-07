Márcia Fu e Key Alves trocam farpas na web

Key Alves e Márcia Fu trocaram farpas na internet após uma fala da ex-voleibolista brasileira, durante entrevista no programa "De frente com Blogueirinha", repercutir nas redes sociais. Márcia alfinetou a jogadora ao dizer que ela não era uma atleta de alto rendimento.

Tudo começou quando, durante a entrevista, Márcia estava falando sobre a carreira e foi questionada sobre o que achava a respeito do rendimento de Key Alves, se ela também poderia ser considerada uma atleta de alto rendimento, assim como Márcia foi.

Contudo, a ex-jogadora declarou: "Não muito. Não é que ela joga diferente... Na verdade, posso ser sincera? Não conheço muito a Key Alves jogando. Ela joga, nós abrimos portas para ela. Mas a jogadora mesmo era eu, Fernanda Venturini, (Ana Beatriz) Moser, vê se você entende, que pegou no pesado".

Entretanto, não demorou muito para Key Alves alfinetar Márcia. A jogadora publicou uma indireta nas redes sociais: "Entendedores entenderão e Deus dá a resposta. Agora rumo aos Estados Unidos porque eu sou ruim demais no vôlei". A atleta irá participar da próxima temporada da League One Volleyball.

No entanto, blogueirinha rebateu o comentário de Key, em tom descontraído: "Key, tu vai para os Estados Unidos para ficar sentada? A Márcia Fu disse que assim não rende nada". Em seguida, Márcia rebateu: "E vamos combinar, né, blogueirinha!? Eu não falei que ela é ruim, quem falou foi ela mesma".

Por fim, Key também decidiu falar mais sobre a declaração de Márcia: "Só para reforçar que sou sim uma atleta de alto rendimento. Para quem não sabe, você se torna atleta de alto rendimento a partir do momento que chega no profissional, e eu cheguei. Não entendo porque querem me diminuir no que sou profissional em fazer, que é jogar vôlei. Vocês podem tentar tirar isso, mas não vão, porque foram 13 anos treinando para isso".