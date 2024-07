Briga entre Ludmilla e Gloria Groove é apontada e cantoras reagem

Tudo pela audiência! As cantoras Gloria Groove e Ludmilla foram vítimas de uma fake news, na última quarta-feira (5). Nas redes sociais, o colunista Léo Dias divulgou que as artistas não se falam mais. A reação das famosas foi surpreendente e divertiu os internautas.

No comunicado dizia que a assessoria de Ludmilla confirmou que as amigas se evitaram em um evento. No entanto, a notícia foi desmentida pelas famosas. No aplicativo X, antigo Twitter, ambas comentaram e debocharam da situação.

"Ta sabendo disso @gloriagroove? kkk", comentou Ludmilla. "Não se falam mais! Agora só conversam cantando! Ludmilla pega a manteiga para mim", respondeu Gloria Groove simulando uma cantoria. A reação da web não foi diferente. Os internautas entraram na brincadeira e distribuíram deboches nas redes sociais.

"Tô achando que isso de 'Ludmilla e Gloria Groove brigaram' é bait do Léo Dias para divulgar mais um Lud Senssions delas", opinou um usuário. "Não ia beber hoje, mas o Léo Dias acabou de falar que a Ludmilla e a Gloria Groove não se falam mais", disse outro internauta.

Vale lembrar que, as artistas estão continuamente emplacando grandes sucessos nas plataformas digitais. Recentemente, a faixa "Da Braba", de Gloria com a participação de Ludmilla ultrapassou a marca de 10 milhões de streams no Spotify.

Mais uma vez sendo um """jornalista""" sem noção, Leo Dias postou em sua página que Ludmilla e Gloria Groove não se falam mais, elas simplesmente fazem isso como resposta

????Foto: X/Twitter pic.twitter.com/SgSIV9GQG2 — AgitoPOP (@AgitoPOPnews) July 4, 2024