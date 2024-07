Globo pega Davi Brito no pulo e desmente "projeto" para ele na emissora

Davi Brito, campeão do BBB 24, está novamente envolvido em uma polêmica. Isso porque a TV Globo desmentiu o baiano. O ex-participante revelou, durante entrevista, que a emissora já tinha planos para aproveitá-lo dentro do canal. Além disso, ele ganharia um suposto programa ainda este ano.

O baiano declarou: “A gente está pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo, estamos criando estratégias aí, para poder trazer essa novidade, mas em breve estará aí. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. É segredo, não posso falar muita coisa não”.

No entanto, a emissora negou a afirmação do ex-brother. Segundo a TV Globo, não existem projetos em andamento relacionados a programas envolvendo o baiano. Contudo, Davi Brito apenas mantém um contrato publicitário com o canal até o final do ano.

Nas redes sociais, internautas brincaram: "Em terra de Eliana contratada, quem Davi acha que é?". "Naldo, é você?" "Gente, tudo que esse cara fala é uma grande mentira. Vocês ainda acreditam nele?". Era tão segredo que nem a própria Globo sabia".

Outros ainda escreveram: "O problema desse rapaz foi a falta de uma boa assessoria. Teria evitado certas coisas". "Começou a forçar para se manter na mídia depois que a máscara caiu". "Gente, nem o próprio Davi tem projeto para ele".