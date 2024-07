Família de Neymar surpreende ao aparecer com dívidas

Neymar Jr foi um dos nomes mais falados na internet, nesta quarta-feira (03), após repercutir a notícia de que a família do jogador está um tanto quanto, digamos, endividada. O fato pareceu inusitado para internautas, já que o jogador é dono de uma fortuna milionária.

No entanto, o pai do atleta, teve o nome protestado por causa de dívidas contraídas no Rio de Janeiro e em Santos. Além disso, o empresário está devendo até mesmo a empresa que comercializou o sistema de ar-condicionado da cobertura de Neymar, localizada na cidade catarinense.

Contudo, essas dívidas em questão estão sendo cobradas desde abril deste ano. Dá para acreditar? Mas a situação não para por aí. A irmã do craque, Rafaella Santos, também está com uma pendência financeira junto a um hospital de São Paulo. A dívida gira em torno de parcela de R$ 250 e exames que custaram cerca de R$ 6,5 mil nos anos entre 2020 e 2022.

Além disso, a mãe de Neymar Jr também entrou na lista de devedores. Isso porque Nadine Gonçalves contraiu uma dívida de R$ 2,6 mil. O valor é relacionado a duas faturas de condomínio, referentes a fevereiro e março.

Entretanto, a situação chamou atenção dos internautas, que comentaram: "Gente, como pode o cara ganhar milhões em um só dia e deixar a família endividada desse jeito?" "Incrédula que a família do menino Ney é gente como a gente".