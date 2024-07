Eliana deve assumir Caldeirão para Mion apresentar BBB

Vai começar a dança das cadeiras! Com a chegada da apresentadora Eliana na rede 'Plim Plim', a pergunta que não quer calar: Qual programa a loira deve assumir? Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, Eliana deve apresentar nos próximos anos o programa do Caldeirão.

Entretanto, Marcos Mion já tem destino na casa dos Marinho. Ele deve ocupar o lugar do apresentador Tadeu Schmidt para comandar o BBB26. Enquanto isso, Tadeu, possivelmente, será liberado para novos projetos da emissora.

Ainda de acordo com Lo-Bianco, Eliana garantiu autonomia para formar sua equipe, ou seja, existe a possibilidade da apresentadora levar seu companheiro de atração, Thiago Barnabé. Ele ficou conhecido no Brasil todo com o personagem da Narcisa.

E as exigências continuam. Eliana pediu para ter seu nome como principal marca do programa, ou seja, adeus 'Caldeirão'. Além disso, de acordo com fontes na direção de contratos do canal, Eliana e a emissora acordaram que seu programa vai estrear na grade aberta em abril de 2025.



Na web, internautas opinaram sobre o troca-troca. "Esses caras, na minha opinião, deveriam ficar onde estão mesmo... Que tanto meche e arruma apresentadores... O Márcio Garcia com todo talento que nem souberam manter", disparou uma usuária. "Horror! Volta Thiago", comentou outro usuário.