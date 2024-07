Mulher de Lucas Paquetá é hostilizada por torcedores da Seleção

Cartão amarelo para a torcida! A mulher do meia Lucas Paquetá, Maria Eduarda Fournier, de 31 anos, foi hostilizada por torcedores da seleção brasileira. Segundo informações do perfil "Condomínio da Fifi", Duda foi numerosas vezes xingada no primeiro jogo do Brasil, em Los Angeles.

Devido ao ocorrido na arquibancada, a influenciadora não esteve presente no segundo jogo em Las Vegas e tampouco no terceiro em San Jose. Maria Eduarda estava sendo acusada de "mulher de apostador". Mesmo após os intensos insultos, Duda conseguiu prestigiar o marido e acompanhar a eliminação da seleção brasileira da Copa América, no último jogo contra o Uruguai.

Para quem não acompanhou, Lucas Paquetá foi acusado, em maio deste ano, pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta com relação a apostas em quatro jogos da Premier League. O jogador negou as acusações e prestou esclarecimentos.

Em sua defesa, Lucas disse: "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome" disse o atleta.

Vale lembrar que, segundo a FA, Paquetá teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United, e Bournemouth. Ele levou cartão amarelo nas quatro partidas citadas.

Jogador nega acusações