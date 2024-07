Lívia Andrade alfineta Patrícia Abravanel ao falar de Eliana

Cuspiu no prato que comeu! A apresentadora Lívia Andrade mandou uma mensagem para a mais nova colega de emissora, Eliana. Na postagem, a apresentadora do Domingão aproveitou para disparar uma indireta à filha do Silvio Santos, Patrícia Abravanel, com quem já dividiu palco na casa do SBT.

Venenosa é ela! No recado, Lívia disse: "Domingo, Eliana na Globo! Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!", disse ela.

Na sequência, a alfinetada veio! "Todo sucesso e felicidade para ela que nasceu guerreira e não herdeira", disparou a empresária. E continuou: "O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto, porque não nos resta outra opção", disse ela.

Entretanto, Patrícia Abravanel, que não é inocente, captou a indireta e resolveu replicar a resposta de Lívia Andrade. No Instagram, Patrícia Abravanel publicou uma foto em meio ao auditório da atração e falou sobre responsabilidades e honrar o legado do pai.

"Passando pra agradecer o carinho e a audiência de vocês!!! No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência", disparou ela destacando a palavra "herdar".

