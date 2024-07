Yuri Lima, ex de Iza, fez ‘amor’ com amante por áudio; Ouça

A situação complica cada vez mais! O jogador Yuri, ex-marido da cantora Iza, teve áudios fazendo 'amor' com a amante vazados na web, na última quarta-feira (10). Ele foi desmascarado pela artista que anunciou o término do relacionamento através das redes sociais.

Nos áudios, Yuri aparece fazendo amor virtualmente com a amante. Após receber um vídeo obsceno da mulher, o atleta comentou: "Você é uma filha da p*! Eu quase não saio desse vídeo. Você é a coisa mais linda, que vontade de te matar, garota! Você é perfeita pra si mesma. Coisa mais linda de ver você sentando gostoso..."

Vale lembrar que, a cantora comunicou o término, na quarta-feira (10), não só para seus seguidores, como também para o ex-namorado, que não sabia até então sobre a decisão da famosa. Yuri estava em uma partida quando a artista revelou a traição.

“Eu queria pedir pra vocês respeitarem o meu momento, afinal de contas estou grávida, e nunca pensei em passar por isso. Resolvi vir aqui falar que estou bem, na medida do possível. (…) Ele me traiu — não acredito que estou falando isso. Ele mantinha contato com uma pessoa que ele já se envolveu. E, para mim, isso já é uma quebra de confiança enorme!”, afirmou Iza.

Na web, os internautas não param de mandar mensagens de apoio à cantora. "Muito ruim falar isso, mais tadinha da iza, como mulher a sensação de usada de escada, achava que era amada", comentou uma fã. "Poxaa, a gente grávida já sente o cansaço, a mudança do corpo.... aí o cara faz isso", disse outro.