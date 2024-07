Gêmeo de Yuri Lima é atacado após traição do irmão à Iza e toma atitude

Yan Lima, irmão gêmeo de Yuri Lima, ex-companheiro de Iza, decidiu tornar privada sua rede social após a cantora revelar ao público que foi traída pelo jogador, estando grávida. O jovem tomou a atitude a fim de evitar ataques de haters.

No entanto, inicialmente, Yan tentou não tomar uma atitude tão radical e apenas restringiu os comentários de sua conta. Mas as críticas aumentaram e ele decidiu então fechar a rede social apenas para seguidores.

Contudo, Yuri Lima, acusado de trair Iza, manteve suas redes sociais abertas e tem ganhado seguidores. Além disso, o jogador ainda não deletou os registros com a cantora que possui em seu perfil. O atleta também limitou os comentários nas suas publicações.

Entretanto, internautas que tomaram as dores de Iza, decidiram ir até ao perfil no Instagram do Mirassol, clube em que Yuri joga, para criticar a atitude do rapaz. Essa foi a alternativa que encontraram para alfinetar o atleta, já que ele limitou os comentários na sua própria rede.

Nos comentários, os internautas escreveram ao Mirassol: "Se demitir o Yuri eu viro sócio torcedor". "Demite o Yuri que vocês vão ganhar a torcida do Brasil todo". "Yuri mancha o nome e a imagem do time!" "Cadê a nota de desligamento do Yuri, para a gente virar sócio torcedor?"