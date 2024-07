Amante de Yuri Lima confirma traição e dá detalhes

Kevelin Gomes decidiu falar publicamente após ser apontada como pivô da separação de Yuri Lima e Iza. A cantora, que está grávida, revelou que recebeu diversos prints de conversas entre o ex-companheiro e a criadora de conteúdo adulto.

Durante entrevista a Fabíola Reipert, Kevelin declarou: "Eu não recebi nada e eu não mantive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca, onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa".

Em seguida, ela afirmou: "Eu compartilhei sim, com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento, sobre essa conversa. Como qualquer outra pessoa faria: 'ah, amiga. Estou conversando com fulano'. Mas, eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má fé comigo".

Contudo, ela ainda disse: "Eu não recebi nada. Não recebi nenhuma transação bancária, isso eu posso deixar bem claro. Não houve nenhuma negociação da minha parte". "Eu só estou aqui para ser extremamente clara com todos".

Por fim, Kevelin acrescentou: "As fotos que estão rolando atualmente com a pessoa, são fotos antigas, não teve encontro algum após o relaciononamento. Mas a gente manteve sim, o nosso contato, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele". "Simplesmente foi reciprocidade entre dois adultos".

Contudo, a criadora de conteúdo adulto ainda se desculpou: "Eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Não houve encontros, eu não sou amante de ninguém. Me sinto um pouco envergonhada...não pelos meus atos, mas porque hoje a gente chegou a esse nível...Minhas sinceras desculpas, meu sincero perdão".



