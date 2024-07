Madonna toma atitude para se aproximar de Cauã Reymond; Entenda

Madonna, de 65 anos, arrancou suspiros de fãs brasileiros e gerou muitos burburinhos nas redes sociais após começar a seguir Cauã Reymond, de 44, em uma rede social. A atitude da rainha do pop deu espaço para muitas especulações, já que a cantora segue apenas 565 pessoas.

No entanto, vale ressaltar que o último namorado da artista, Josh Popper, também era mais jovem. Ele era 35 anos mais novo que Madonna. O relacionamento dos dois chegou ao fim recentemente, em maio deste ano.

Contudo, segundo a rainha do pop, a relação ficou um pouco afetada em razão do ritmo de trabalho da artista, que estava viajando com a turnê Celebration Tour. Os dois estavam vivendo o romance desde fevereiro de 2023.

Além disso, é importante lembrar que Cauã também está solteiro desde que terminou com Mariana Goldfarb, em abril de 2023. Os dois tinham se casado em 2019 e antes, viviam um relacionamento marcado por idas e vindas, desde 2016.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Deixa ela descobrir a lista gigantesca de itens que ele quer que uma mulher tenha para ficar com ele". "A mami sabe o que é bom de verdade". "A gata quer fisgar outro brasileiro e nós apoiaremos!"