Gracyanne rebate crítica sobre sua parte íntima: 'quer militar'

A perereca resolveu pular! A dançarina Gracyanne Barbosa rebateu algumas críticas sobre a sua "perseguida", que ultimamente tem dado trabalho. Nas redes sociais, a polêmica em torno do tamanho da parte genital da musa fitness ganhou mais um desdobramento.

Após postar uma foto de lingerie em que parte da sua vulva fica em evidência, a ex-mulher do cantor Belo virou meme na web. Indignada com a situação, Gracyanne rebateu os comentários maldosos respondendo a um seguidor, via Direct, que questionou sobre o clique polêmico.

"Sinceramente, eu acho uma grande bobeira. Quando um homem posta uma foto de sunga ou cueca, marcando [o volume], a mulherada enlouquece, escreve coisas quentes, pede para ver mais ou postar outras fotos. Se outra mulher postar uma foto marcando, as mesmas vão lá criticar e dizer que é para aparecer."

"Querem criar padrão até disso! Primeiro ficavam reclamando pelo tamanho, por achar pequena, disseram que não é proporcional ao meu corpo - pois é, estão querendo militar no tamanho da minha 'perereca', chega a ser bizarro -, agora reclamaram porque está aparecendo um pouquinho, ou porque está para fora, ou acham que foi de propósito", disparou a dançarina.

Nas rede sociais, os comentários foram limitados, mas alguns deu para divertir os internautas: "O bife está maior que a frigideira", comentou um usuário aos risos. "Mana, os pequenos lábios estão saindo", alertou outro seguidor.