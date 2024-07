Lumena debocha da prisão de Nego Di

Lumena Aleluia usou as redes sociais para alfinetar o Nego Di, após o ex-BBB se tornar alvo de investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. No entanto, os dois eram aliados durante a participação no reality, em 2021.

No vídeo publicado nas redes sociais, a ex-sister declarou: "Tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil, inclusive, estou chegando aqui para fazer aula de stand up com meu professor Nego Di".

Contudo, apesar da declaração, no final do vídeo em que alfineta o influenciador, Lumena mostra em qual local ela realmente estava. A ex-participante do BBB 21, estava passando em frente a uma delegacia de polícia.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Deus me perdoe, mas ele merece, viu?! Quando ele sair da prisão, vai continuar fazendo essas rifas e debochando dos outros". "Essa sim deu nome a zoação". "Ele não gosta de zoar? Então toma".

Vale lembrar que Nego Di foi preso no último domingo (14), acusado de estelionato. O ex-BBB e a mulher, que foi presa na última sexta-feira (12), foram alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro, de cerca de R$ 2 milhões, através de rifas virtuais.

