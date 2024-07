Mel Maia é barrada em balada de Paris e desabafa: "somos latinas"

Mel Maia usou as redes sociais para fazer um desabafo com os fãs brasileiros. Acontece que a atriz, que está em viagem com sua amiga Lívia Goes, foi surpreendida ao tentar acessar uma festa em Paris. As duas foram proibidas de entrar na balada.

Segundo Mel, os seguranças do local julgaram inapropriados os looks das duas brasileiras. "Gente, simplesmente, no lugar onde a gente topou ir agora, de primeira, a gente não pôde entrar por causa da roupa".

No entanto, a atriz ainda acrescentou: "Eu acho que é por causa do top, mas a Lívia está de boa, ela está só com um decote. Será que é por causa do meu top? Eu não sei gente". E também pontuou: "Será que é por causa do meu cabelo? O que tem de errado, gente?"

Contudo, Lívia Goes, amiga da atriz, declarou: "É só porque a gente é latina, só porque a gente é brasileira". Em seguida, Mel acrescentou: "É, talvez por causa da roupa, né?!" As jovens disseram que o segurança do local disse que iria checar se realmente as duas não poderiam entrar e logo depois, afirmou que estavam proibidas de acessar a festa.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Em Paris, a maioria dos bares, restaurantes e baladas são assim. Não tem nada a ver com ser latina, tem a ver com o dress code, na porta mesmo já tem aviso". "A mana querendo entrar em uma balada em Paris achando que está no Rio de Janeiro.