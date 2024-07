Lucas Lima ironiza após alfinetada de seguidor por casamento com Sandy

Debochado é ele! O músico Lucas Lima, ex-marido da cantora Sandy, tornou público, mais uma vez, a reação de internautas que não conseguem superar a separação dos artistas. Na última quarta-feira (17), Lucas respondeu com deboche a um seguidor que palpitou sobre o seu antigo casamento.

O artista postou uma foto onde estava jantando com os amigos e um perfil disse: “Vivendo o que nunca viveu, é ele“. O músico decidiu ironizar a resposta sem revelar a identidade da pessoa. “Sim, eu nunca tinha jantado com amigos antes do cativeiro", disse ele.

Vale lembrar que, recentemente, o cantor desabafou após seguidores julgarem que ele parece se divertir mais em comparação à época de casado. No Instagram, o músico teria compartilhado um vídeo em cima da mesa durante um casamento e, na sequência, perfis dispararam: "Você está mais feliz agora".

Em resposta, Lucas explicou que a foto foi registrada enquanto ainda era casado com Sandy e lamentou os julgamentos. "Não é como se esse vídeo fosse secreto. Eu postei nos Stories na época, mas não dava para usar isso para falar mal da Sandy. É muito tóxico querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre para bater na mulher, sempre culpando a mulher", disparou o músico.

"Eu estou feliz, a Sandy está feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor… e agora que se abram as portas dos conselhos daqueles que não sabem absolutamente nada de quem somos, mas que têm certeza que possuem a cartilha de qual é a melhor maneira de vivermos nossas vidas", concluiu.