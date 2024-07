Tamires Assis dispensa Davi Brito após mentiras

Tamires Assis foi surpreendida pela atitude do então namorado, Davi Brito que mentiu sobre estar doente, quando a influenciadora já estava a caminho de Salvador e precisou voltou a Manaus. Após descobrir que tudo se tratava de uma farsa, a jovem afirmou que não pretende mais continuar o relacionamento.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Tamires disse: "Ainda não conversamos sobre a relação, mas na minha mente, a gente não tem como continuar a relação. Qualquer relação que não for uma amizade. Isso, se realmente acontecer, dependendo do comportamento de ambos". ,

Além disso, a até então, namorada do baiano, revelou: "Eu questionei, perguntando o que ele poderia falar sobre aquilo. E aí ele falou que não queria se estender sobre o assunto, que ele estava de saco cheio do assunto, que ele não queria falar sobre internet".

Contudo, Tamires Assis ainda desabafou: "Só isso, ele não falou nada além disso. Mas eu questionei. Na minha mente, eu não sei o motivo porque ele fez isso, eu não faço a menor ideia porque ele teve essa atitude".

Vale lembrar que tudo aconteceu após a influenciadora revelar que estava retornando para Manaus, após Davi avisar que estava passando mal. "Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro indicando que estava com febre e dizendo que estava passando muito mal", disse Tamires. No entanto, o próprio baiano publicou a foto no termômetro nas redes sociais e internautas descobriram que era uma já imagem disponível na internet.