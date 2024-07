Zé Vaqueiro fala pela primeira vez sobre perda do filho caçula

O cantor Zé Vaqueiro se pronunciou pela primeira vez após a morte do filho caçula, Arthur. Aos 11 meses, o bebê veio a óbito, no dia 9 de julho. Ele enfrentava uma doença rara chamada síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida como Síndrome de Patau.

Nas redes sociais, Zé Vaqueiro fez um triste desabafo e enalteceu a força do pequeno. "Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado", e continuou.

"Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas", e continuou o artista em conteúdo publicado no seu perfil do Instagram.

"Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", pontuou o cantor.

Vale lembrar que, Arthur morreu no início do mês de disfunção múltipla de ógãos. Ele foi diagnosticado com a Síndrome de Patau. Ela causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário. Zé chegou a cancelar inúmeros shows por conta da perda.