Gravidez? Luan Santana canta sobre bebê e Jade Magalhães cai no choro

Grávidos? Luan Santana gravou seu novo DVD, no interior de São Paulo, com a presença apenas de convidados. Mas o que chamou atenção mesmo foi a reação de Jade enquanto o artista cantava uma música sobre um bebê a caminho.



No entanto, ao ouvir parte da letra, Jade Magalhães não se aguentou e caiu no choro, enquanto Luan cantava. A influenciadora foi abraçada por familiares que também curtiam o show da gravação do DVD do artista.



Contudo, a melodia trata-se da nova música que o sertanejo compôs, chamada “violão”. Parte da letra diz: “Fiquei sabendo que está esperando um bebê”. Além disso, ao que parece, Luan fez a música pensando no relacionamento que já tinha vivido com Jade.

Vale lembrar que os dois eram noivos mas ficaram alguns anos separados. Em outra parte da canção, diz “Então, me tira uma dúvida. Como é que você vai fazer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas?”.



Nas redes sociais, internautas então escreveram: “Fala logo que você vai ser pai, Luan”. “Meu Deus, eu não estava preparada para essa notícia”. “Sonhei que ela estava grávida um dia desses. Era menina!!!” "Gente! Será que vem aí?"