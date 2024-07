Influencer de viagens morre após cair de cachoeira com 91 metros

Que tristeza! A influenciadora Aanvi Kamdar sofreu um acidente durante as gravações para o seu perfil no Instagram e veio a óbito, na última terça-feira (17). A jovem de 27 anos, que acumula mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, caiu de uma cachoeira de cerca de 91 metros, na Índia.

A tragédia aconteceu durante um passeio entre amigos. Aanvi decidiu registrar um Reels para o perfil quando sofreu a queda. De acordo com um dos socorristas, ela caiu de um trecho duro e escorregadio de pedras a 91 metros e não pôde ser vista inicialmente.

“Ela foi resgatada usando uma maca presa a cordas de rapel. Seis socorristas desceram a colina, enquanto outros 50 ajudaram do topo do desfiladeiro”, explicou o profissional ao 'The Economic Times', sobre as dificuldades para localizar a jovem no desfiladeiro.

Vale ressaltar que, Aanvi chegou a ser levada para o Mangaon Taluka Government Hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A influenciadora, que estava acompanhada de mais sete amigos, gravava um vídeo para o Instagram no momento do acidente, quando perdeu o equilíbrio e caiu.

Nas redes sociais, ela costumava dar dicas de viagens pela Índia e outros países que visitava. Alguns internautas alertaram para o exagero na produção de conteúdo para a web. "Minha gente, cuidado! Sem se empolgar demais na criação de conteúdo", frisou um seguidor. "Não deixem a internet roubar a inteligência de vocês", pontuou outro.

