Mãe de Neymar mostra Helena e toma atitude para evitar brigas com Biancardi

Vovó babona é ela! A "Neymar Mãe", Nadine Gonçalves, compartilhou fotos com a terceira neta no perfil do Instagram, na última segunda-feira (22). Só que um detalhe curioso chamou bastante a atenção dos internautas: a legenda da foto.

Coincidentemente, foram as mesmas palavras escritas para Mavie quando nasceu. "Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu a 'vovózona'.

Nos comentários, além da tia Rafaella, Carol Dantas, ex-mulher do jogador, deixou figurinhas de coração para a bebê. Biancardi nem deu as caras por lá! Algumas celebridades como Silvia Abravanel também mandou um recado para a pequena que acabou de chegar ao mundo.

"Que Deus abençoe e esteja sempre na frente, guiando, iluminando e protegendo de todo mal desse mundo", comentou a filha do Silvio Santos. Além disso, internautas comentaram sobre o fato de Nadine citar as mesmas palavras para ambas as netas.

"Todo mundo igual, não tem muito o que inventar! E nesse caso, qualquer palavra a mais já vão dizer qual neto é o favorito", disparou um seguidor. "Se colocar um "a" diferente, o povo já vai falar que gosta mais de uma que da outra", pontuou outro.