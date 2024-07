Virginia presenteia Leonardo com lancha e gera climão familiar

O cantor Leonardo foi surpreendido pela nora Virgínia e pelo filho, Zé Felipe, ao ser presenteado, nesta segunda-feira (22), com uma lancha. O artista faz aniversário na próxima quinta (25), mas as comemorações já começaram.

No entanto, o que era para ser apenas um presente de família, gerou um baita burburinho na internet. Isso porque, o barco veio com desenhos dos filhos da influenciadora e Zé Felipe: Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e Zé Leonardo, que ainda está na barriga da apresentadora. Porém, apesar do presente ter sido dado por eles, Leonardo tem outros que não foram incluídos na homenagem.

Além disso, na legenda da publicação, Virgínia Fonseca escreveu: "Essa semana é aniversário do Leo e já iniciamos as comemorações!! Já entregamos nosso presente para ele, até pra gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!! Leo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer".

Contudo, nos comentários da homenagem, internautas escreveram: "Ele só tem 3 netos?" “Achei desnecessário isso”. "Custava colocar os nomes de todos os netos? Empatia passou longe". "Por que colocar os nomes só dos filhos da Virgínia, se ele tem mais netos? Não entendi".

Outros ainda disseram: "Chega ser insuportável o jeito que ela acha que só os dela são netos dele". "Mas devia ter deixado sem nome dos netos, os outros netos tudo lá vendo que não tem nome". "Coitados dos outros netos dele. Só existem os filhos de Zé Felipe".