Ana Hickmann expõe intimidades de Edu Guedes

Ana Hickmann revelou detalhes sobre a sua relação com Edu Guedes, durante uma entrevista. A apresentadora, que está noiva do chef de cozinha, abriu o jogo e contou sobre como tem sido conviver no dia a dia ao lado do novo companheiro.

No entanto, durante uma entrevista a uma repórter do Leo Dias, Ana foi questionada sobre quais defeitos teria notado em Edu, ao longo dessa convivência e declarou: "Defeitos eu não vou poder pontuar nenhum. Não dá para botar defeito, gente.

Além disso, Ana Hickmann completou: "E não dá pra ser, 'nossa, isso é porque acabou de se conhecer'. Mentira! A gente já se conhece há 20 anos. Namorar, sim, é recente, com certeza. Mas eu posso colocar uma série de qualidades do Edu que para mim são únicas".

Contudo, a apresentadora ainda disse: "É uma pessoa que tem a capacidade de entender quando eu preciso de alguma coisa, só de me olhar. Ele até falou mais cedo para uma pessoa, falou assim... Pode deixar. Não precisa nem perguntar para a Ana que eu já sei o que ela quer".

Por fim, a modelo afirmou: "A gente se conhece há tanto tempo, a gente conviveu durante tanto tempo como colegas dentro de um programa, que a gente começou a realmente se conhecer muito, e a gente passou muito tempo sem se encontrar. E hoje parece que isso tudo voltou, e aí, lógico, veio com uma (coisa) a mais, né?"