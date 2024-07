Caio Castro é flagrado em clima de romance com atriz

O amor está no ar e do outro lado do mundo também! O ator Caio Castro parece que reatou com a ex-ficante, Carol Bresolin. Os pombinhos foram flagrados curtindo uma viagem juntinhos ao lado de um grupo de amigos, na Tailândia.

Nas imagens, o suposto casal aparece abraçado, evidenciando um clima de intimidade entre eles. Vale lembrar que, em 2022, a loira, que também é atriz, contou que viveu um breve affair com Castro, que ficou solteiro recentemente após o término com a modelo Daiane de Paula.

Na web, os internautas comentaram sobre o possível romance de Caio e Carol. "'Reataram' kkk! Gente, o Caio tem várias peguetes 'oficiais' de anos...milagre é quando alguma vai de amiga a namorada (aquariano né?)", disparou uma internauta. "Será que dividiram a viagem?", ironizou outra.

Vale lembrar que o galã completou 35 anos este ano. Além de Carol, Caio já se envolveu com inúmeras artistas. Entre elas estão: Grazi Massafera, Sophie Charlotte, Isis Valverde, Mariana D'Avila, entre outras da lista, que modéstia a parte, é longa.

Entretanto o relacionamento mais recente do ator foi com a modelo Daiane de Paula. O ex-casal estava junto desde março de 2022 e terminou em janeiro deste ano. A influenciadora confirmou o término pelas redes sociais.