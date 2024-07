Zico tem prejuízo de mais de R$ 1 milhão após roubo em Paris

"Rio de Janeiro? Não, Paris!" Para quem pensou que só turistas sofressem esse perrengue no Brasil, está muito enganado! O Zico, o eterno ídolo do Flamengo, teve a mala roubada, na manhã desta sexta-feira (26), na entrada do hotel onde está hospedado em Paris, na França.

De acordo com a imprensa local, o prejuízo foi milionário! Os itens subtraídos somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a R$ 1,2 milhão, na cotação atual. Segundo o G1, a imprensa chegou a revelar que os prejuízos de Zico poderiam ultrapassar o valor de R$ 5 milhões, mas a informação não procede.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (25) na capital francesa, véspera da cerimônia de abertura das Olimpíadas. As autoridades francesas afirmaram que a região está muito perigosa, com constantes casos semelhantes ao do turista brasileiro.

Segundo o jornal "Le Parisién" entre os itens subtraídos, estavam um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e de dólar. O ídolo se encontra na capital por conta da abertura dos Jogos Olímpicos. O ex-atleta está na condição de embaixador do time Brasil nas Olimpíadas.

Nota de esclarecimento

Nas redes sociais, Zico publicou uma nota de esclarecimento. "Aos amigos, fãs e admiradores. Como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil", iniciou ele.



E continuou. "Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante é sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais."



"Hoje estaremos na abertura dos Jogos Olímpicos, sempre prestigiando nosso país e torcendo para que nossos atletas façam uma grande Olimpíada. Agradeço todas as mensagens de apoio e solidariedade. Um beijo e um abraço especial à minha família e fãs", finalizou.