Milhem Cortaz alfineta trabalho de Rafa Kalimann como atriz

"Já pegue a pipoca, que o fogo no parquinho começou!" O ator Milhem Cortaz não conseguiu esconder a sua insatisfação com a atuação da colega de trabalho Rafa Kalimann. Após a influenciadora ser chamada de atriz, Milhem disparou: "Atriz, mano?", questionou ele.

A vilã da novela “Família É Tudo”, Jéssica, interpretada pela ex-BBB, vem desagradando não só o público, como também alguns artistas que acompanham o trabalho da beldade de pertinho. Constantemente, a atuação de Kalimann é criticada por telespectadores que apontam uma certa inexperiência da beldade.

Contudo, a artista desabafou durante uma conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, no programa 'Encontro'. Ela falou sobre a desaprovação que vem recebendo do público e também sobre os questionamentos da escalação dela para a novela.

"Eu sou atriz. E eu acho muito importante falar isso porque tem uma dificuldade das pessoas entenderem isso. Eu sou atriz, eu faço teatro desde os 11 anos. Eu me formei, eu sou atriz formada. E eu percebo que tem muita dificuldade das pessoas em não aceitarem", explicou ela.

"Eu fui ter oportunidade agora, e claro, a internet, o Big Brother, abriram muitas portas pra mim, mas mais do que isso, eu tive que estudar muito. Tem quatro anos desde que eu sai do Big Brother que eu não paro esse estudo”, garantiu Rafa Kalimann.

Assistindo o capítulo e nem vou nem comentar sobre a atuação da Rafa Kalimann (já sabemos que tá péssima), mas essa direção horrorosa conseguiu estragar o Jayme Matarazzo.



Os 3 atores em cena e só a Juliana Paiva está atuando bem. Tá foda.#familiaetudopic.twitter.com/Xg9viRag9W — Henrique (@Henrysouzah) March 19, 2024