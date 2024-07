Morre Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos na Sapucaí

"Que tristeza!" A artista plástica e carnavalesca, Rosa Magalhães, morreu, na noite desta quinta-feira (25), aos 77 anos. Rosa foi vítima de um infarto. A sambista marcou a carreira com títulos nas escolas de samba da Imperatriz Leopoldinense, Unidos de Vila Isabel e Império Serrano.

Campeã absoluta da Marquês de Sapucaí, a artista plástica começou a carreira como assistente, em 1970, no Salgueiro. Além do Carnaval, ela venceu um prêmio Emmy, na categoria figurino, em 2008, pelo seu trabalho na cerimônia de abertura do Pan-Americano do Rio.

Vale lembrar que, Rosa colecionou sete títulos ao longo de mais de 50 anos de Carnaval. Em 1982, a artista se tornou campeã pela primeira vez como carnavalesca, no Império Serrano, ao lado de Lícia Lacerda, a dupla venceu com “Bum bum paticumbum prugurundum”.

Além do Rio, a sambista teve passagem, também, pelos desfiles de São Paulo. Vale ressaltar que, Rosa foi formada pela Escola de Belas Artes (EBA) da UFRJ, também foi professora da instituição. Além disso, ela chegou a assinar figurinos e cenários para dezenas de espetáculos teatrais.

Eduardo Paes lamenta partida de artista

Nas redes sociais, o prefeito deixou um emocionante 'adeus' à lenda. "Perdemos uma das mentes mais brilhantes da nossa maior manifestação cultural. A história de Rosa Magalhães se confunde com a do próprio carnaval. De um jeito único, ela encantou a todos nós com sua capacidade de materializar sonhos na avenida, de contar histórias de um jeito único e emocionar quem assistia", começou ele.

E continuou. "Uma verdadeira Imperatriz do samba, que deu a Leopoldinense inúmeras alegrias e títulos. Também deixou sua marca na Vila e na Império Serrano. Como pensar carnaval sem Rosa? Como esquecer bum bum paticumbum prugurundum? Como não cantarolar “que ti-ti-ti é esse” e não completar com 'que vem da Sapucaí'?"

"Tudo com a marca sem igual dessa mulher que dedicou sua vida ao carnaval e tanto contribuiu para o Rio, incluindo a cerimônia de encerramento das Olimpíadas em 2016. Inesquecível, única e incomparável. Faça festa no céu, Rosa, porque aqui você será sempre lembrada!", finalizou o político.

