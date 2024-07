Narrador da Globo chama atleta olímpico de 'demônio'

Everaldo Marques protagonizou mais uma vez uma narração polêmica, durante a cobertura das Olimpíadas 2024, nesta segunda-feira (29). Isso porque ele chamou um atleta de "demônio", durante as eliminatórias do skate street masculino.

Durante a apresentação do atleta japonês Ginwoo Onodera, o profissional declarou: "Não se deixem enganar por essa carinha de anjo, isso aí é um demônio", isso porque Ginwoo é bastante jovem. No entanto, as falas do narrador não estão repercutindo muito bem nas redes sociais.

Contudo, no último domingo (28), a atleta brasileira Rayssa Leal que conquistou medalha de bronze, também foi alvo dos comentários peculiares de Everaldo. "Rayssa Leal, você é ridícula", disse o narrador, se referindo a apresentação "espetacular" que a skatista tinha feito.

Vale ressaltar que Everaldo Marques já atua como narrador há pelo menos 28 anos. O profissional é bastante conhecido por seus bordões, que são marcas registradas, como "bingo", "miga sua louca", "você é ridículo".

Entretanto, nas redes sociais, internautas escreveram: "Isso sim devia ser punido!" "Achei pesado". "Narrador foi sincero ao extremo". "Ele falou outras palavras desse nível também". "Everaldo está indo longe demais".