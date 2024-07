Carlinhos Mendigo bate-boca ao vivo com jornalista; Saiba o motivo

"Fogo no parquinho!" O comediante Carlinhos da Silva, conhecido como Mendigo, ficou aparentemente alterado após ser questionado sobre uma polêmica de transfobia que se envolveu em 2019. Na época, ele alegou que preferiria ser órfão a ter um pai transgénero.

Durante a entrevista concedida ao Chupim Metropolitana, Mendigo ficou surpreso ao ser questionado pelo apresentador. “Você continua com a mesma opinião do passado?”, em resposta, o humorista disparou: “Já que estamos falando de opinião, você está na mídia e eu fora da mídia", começou ele.

"Eu tenho uma mentalidade, você tem uma outra. Você tem que seguir uma ‘doutrina mediática’ e eu não, porque eu me sinto livre e liberto. Então, eu pergunto para você: é homofobia? Ou uma opinião pessoal?”, indagou o comediante.

Na sequência, o apresentador defendeu o seu ponto de vista: “Eu encaro como homofobia. Eu vejo, quando falam que prefere ser órfão do que adotado por uma mulher né. Você pode ver como opinião mais no meu ver é como homofobia”, disse o jornalista.

Em seguida, o humorista rebateu: "Eu não tenho homofobia, se você perceber eu não vou levar agora mais sempre levo a bíblia, ela é meu manual de vida, como vou falar para você então que é ‘cristofobia’. Se eu me calço naquilo que eu acho e creio que é verdade mesmo, verdade absoluta que creio, se eu sigo os valores e princípios Cristão, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, onde está o erro de eu ter um achismo baseado e calçado na palavra do meu Deus, na palavra do meu pai”.

Carlinhos Mendigo perde a linha ao ser confrontado por falas transfóbicas, e se defende dizendo que sofre "cristofobia"



