Ex-cunhado alega que levou calote de Ana Hickmann

A polêmica envolvendo a apresentadora Ana Hickmann e o ex-cunhado, Gustavo Correa, ganhou um novo capítulo. Nas redes sociais, o empresário teria cobrado uma dívida de R$ 14 mil da apresentadora da TV Record, na última sexta-feira (19).

No perfil do Instagram de Hickmann, o irmão de Alexandre Correa teria deixado três comentários, usando uma conta falsa, pedindo o valor da dívida. No entanto, ele apagou posteriormente por ter se arrependido e para não prejudicar os sócios.



Além disso, um vídeo circula na web em que Gustavo acusa a jornalista de reter o seu dinheiro. Nas imagens, ele usa uma entrevista dada pela ex-modelo assumindo ter sido salva por ele após sofrer uma tentativa de sequestro de um fã.

"Sim, eu que estive literalmente disposto a dar a vida para salvar a dela. Sou padrinho do filho dela, sou a pessoa que dedicou os últimos 6 anos do meu trabalho, exclusivamente, à frente das franqueadoras. E acreditem, essa mesma pessoa se recusa a pagar as suas dívidas comigo retendo o meu dinheiro, com alegação do seu problema conjugal, e eu não tenho absolutamente nada a ver", disparou o empresário.

Vale lembrar que, o irmão de Alexandre Correa ficou conhecido por ter supostamente salvado a vida da apresentadora de um atentado de um fã em 2016. Ele ainda trabalha nas empresas MaisLaser e Instituto Ana Hickmann.