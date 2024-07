Influenciadora é agredida por seguidores que perderam em apostas online

Manuella Ribeiro usou as redes sociais nesta segunda-feira (29), para se pronunciar após ser agredida por seguidores, na saída de uma adega. A influenciadora foi atacada após divulgar uma plataforma de jogos de azar.

No entanto, os internautas decidiram ir atrás de Manuella presencialmente para pedir o dinheiro que eles investiram no famoso "jogo do tigrinho", de volta. Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que os seguidores tentam até mesmo chutar a influenciadora.

Contudo, Manuella declarou: "Meus seguidores, eles depositaram dinheiro pra jogar (na plataforma de jogos de azar). Depositaram de 30 a 60 reais, não tiveram ganho e foram cobrar de mim...Eles não foram até a minha casa, foram próximo a minha casa, umas três, quatro quadras acima".

Além disso, ela acrescentou: "Eles foram até a adega que eu estava, pedindo o dinheiro do PIX de volta. Só que eu não obriguei ninguém a jogar". E acrescentou: "Assumam as responsabilidades, é uma responsabilidade sua".

Por fim, Manuella Ribeiro disse: "Você tem que saber que pode perder ou ganhar mais dinheiro. Não devolvi nenhum real, e nem vou devolver, fiquem ciente disso. Depositou porque quis, se eu divulguei a plataforma é porque eu trabalho pra isso. Mas dinheiro de volta não vão ter amor, porque eu não vou dar”.

MEU DEUS! Seguidores foram até a casa de influenciadora para cobrar dinheiro perdido em "jogo do tigrinho". pic.twitter.com/uAzEtQ4VS9 — POPTime (@siteptbr) July 29, 2024