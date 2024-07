Príncipe William e Kate Middleton: Saiba tudo sobre o término

"A família real surpreendendo o público como sempre!" Desta vez, a separação entre o príncipe William e a princesa Kate Middleton vieram à tona após a publicação do livro "Catherine, Princess of Wales", que detalhou como tudo aconteceu.

O ano era 2007, os pombinhos ainda namoravam, quando uma ligação mudou a história do casal. Segundo o biógrafo Robert Jobson, William entrou em contato com Kate, na época ainda a sua namorada, e colocou um fim no relacionamento.

"Em uma conversa de 30 minutos carregada de emoção, ambos reconheceram que estavam em 'páginas diferentes'. Foi um gol devastador para Catherine, que se sentiu duplamente decepcionada por ter sido abandonada por telefone", descreveu Robert.