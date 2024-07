Maiara e Maraisa não vão à homenagem e geram climão com família de Marília Mendonça

Maiara e Maraisa não irão participar do tributo a Marília Mendonça que deve acontecer no próximo dia 5 de outubro, no Allianz Parque. O show em homenagem à cantora contará com diversos artistas da música brasileira. No entanto, a ausência da dupla sertaneja tem gerado repercussão.

Após as artistas não confirmarem presença no evento, o irmão de Marília, João Gustavo, deixou de seguir a dupla nas redes sociais. Além disso, em conversa com o jornalista Leo Dias, ele afirmou: "Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só".

Contudo, ainda segundo o jornalista, Maiara estaria sem condições psicológicas para fazer o show, por toda carga emocional que o palco do festival trás a ela. Isso porque, um tempo antes de Marília falecer, a cantora se apresentou ao lado da dupla sertaneja com o projeto "As Patroas", no Allianz Parque.

No entanto, alguns outros artistas já confirmaram participação no tributo "This Is Marília Mendonça", como é o caso do Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Péricles, Xamã, Jão, Alok e Yasmin Santos.

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Ninguém pode medir a dor de alguém desse jeito. Elas sabem tudo que passam e passaram com a ausência da irmã praticamente. Imagina voltar em um lugar que seria a turnê para prestar uma homenagem? Isso dói!" "Por mais doloroso que venha ser, deveria participar sim! Em respeito aos fãs, não foi uma decisão legal, é uma pena!"