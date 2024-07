Davi Brito é dispensado pela Globo após polêmicas

Vixi! Parece que as coisas não andam muito bem para o lado de Davi Brito. Ao que tudo indica, a TV Globo decidiu que não irá renovar o contrato com o campeão do BBB 24, como geralmente costuma acontecer com os vencedores do programa.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline. No entanto, o contrato do ex-BBB deve se encerrar na próxima quarta-feira (31). Com isso, quem deverá cuidar da imagem do baiano a partir de então será a sua irmã, Raquel Brito.

Além disso, ainda segundo o jornalista, a emissora teria ficado bastante incomodada com o nome do baiano envolvido em diversas polêmicas recentemente. E ainda, apesar de Davi ter um grande número de seguidores nas redes sociais, poucas marcas buscaram se vincular ao nome do ex-BBB para fechar contratos.

Vale lembrar que recentemente o ex-BBB afirmou, em uma entrevista, que a emissora tinha um projeto para que ele pudesse apresentar um programa. Contudo, após o burburinho se instalar nas redes sociais, a TV Globo desmentiu o baiano.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o assunto: "Se deslumbrou com a fama". "Não renovaram? Que bom pra ele". "O cara está se destruindo sozinho. E acredita quem quer nas mentiras dele". "Enganou o Brasil inteiro".