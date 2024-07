Ginasta Julia Soares tem passado exposto na web

A ginasta Julia Soares estreou nas Olimpíadas de Paris 2024 com medalha de bronze, mas nem sempre as coisas foram fáceis para a guerreira. Na escola, principalmente! Nas redes sociais, um colega de turma da atleta resolveu expor como foi Julia no ensino médio.

Ao parabenizar a ex-colega de turma o jovem escreveu: "Quem diria, pedia cola nas lições de português e agora medalhista olímpica", disparou o rapaz, que aplaudiu o sucesso da ginasta através de figurinhas virtuais.

Nos comentários, os internautas se divertiram. "Ela sempre deu 'os pulos dela', respeita", brincou um seguidor. "Porque uma coisa não tem a ver com a outra, meu amigo", pontuou outro. "Para você ver que nota não define nada", frisou outro.

No perfil do Instagram, Júlia conquistou o público e ganhou mais de 500 mil seguidores após sua performance ao som de "Cheia de Manias", do grupo Raça Negra.Vale lembrar que, a jovem é natural de Curitiba, e tem até um movimento com seu próprio nome.

As cinco ginastas, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira conquistaram, no último salto, o bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024.