Mãe de Marília Mendonça alfineta Maiara e Maraisa

"Treta!" Após a dupla Maiara e Maraisa negar participar da homenagem à eterna Marília Mendonça, Dona Ruth, mãe da sertaneja, deixou de seguir ambas as artistas. Além da mãe, o imão, João Gustavo, também deu 'unfollow' nas cantoras.

O imbróglio começou após Maiara recusar o convite por não ter condições psicológicas de fazer o show, devido a toda carga emocional que o palco do festival traz a ela. Vale lembrar que, o projeto “As Patroas”, protagonizado pelo trio foi lançado no Allianz Parque, palco onde será realizado o tributo à cantora.

Nas redes sociais, Dona Ruth desabafou. E, sem citar nomes publicou uma 'indireta' em seu perfil do Instagram. "São nos momentos que mais precisamos que descobrimos os verdadeiros amigos e conhecemos com quem realmente podemos contar", disparou ela.

Durante uma conversa com o apresentador Léo Dias, Gustavo, irmão de Marília, falou sobre a chateação com a negativa do convite: “Nesse momento, vemos quem está com a gente e quer fazer com que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”, contou ele.

Quem também não estará presente na homenagem são as duplas 'Hugo e Guilherme' e 'Henrique e Juliano'. Ambos os artistas eram amigos próximos à cantora.

Dona Ruth se pronuncia sobre a questão do evento de outubro: "Os que recusaram se mudar de ideia, é bem-vindo, não tem uma polêmica" pic.twitter.com/3XgpVz8TBi — Para Sempre MM ???? (@patroalila) July 30, 2024