Sheila Mello processa médico após erro em procedimento estético

Sheila Mello decidiu mover uma ação na Justiça contra um médico, com quem passou por um procedimento estético. A ex-dançarina realizou a intervenção em 2014 com o intuito de tentar dar uma levantada no bumbum.

Contudo, o resultado do procedimento não agradou a influenciadora. Na época, segundo o jornalista Daniel Nascimento, Sheila teria desembolsado uma quantia de cerca de R$ 30 mil. Apesar disso, como não se agradou do resultado, deu início ao processo judicial em 2021.

No entanto, a defesa da ex-dançarina está solicitando ao profissional o valor de R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e o tempo que precisou ficar sem trabalhar. Entretanto, o caso segue em segredo de Justiça.

Além disso, a revista Quem divulgou que Sheila Mello teria procurado o médico para fazer um preenchimento nos glúteos com hidrogel, com objetivo de aumentar o tamanho. O especialista pelo procedimento, por sua vez, teria explicado à artista que a substância seria absorvida pelo corpo dela no prazo de até 3 anos.

Entretanto, o prazo se excedeu e, segundo a defesa da ex-dançarina, o corpo dela não absorveu o produto e Sheila começou a ter efeitos colaterais. Isso porque o bumbum da famosa teria "entortado totalmente", ficando com um aspecto indesejado. Sheila então procurou o médico na época, mas ele não deu a assistência necessária.