João Guilherme posta intimidade com Marquezine e Virgínia reage

João Guilherme e Bruna Marquezine seguem dando o que falar. Após a declaração de amor que o filho do Leonardo fez para a atriz, em homenagem ao aniversário dela, os dois agora compartilharam registros de uma viagem que estão fazendo juntos.

O casal está na Itália e João Guilherme publicou uma sequência de registros fotográficos nas praias da região. Em algumas das imagens, Bruna aparece curtindo o sol ao lado do affair. Na legenda, ele escreveu: "estado de espírito do verão".

No entanto, quem reagiu a publicação do filho de Leonardo foi a cunhada dele, Virgínia Fonseca. A influenciadora escreveu: "Fiquei com inveja, João". Ele, por sua vez, declarou: "Quantas vezes eu já falei para gente viajar junto!?"

Contudo, internautas também comentaram: "Ela só quer viajar com João por causa da Bruna". "Aquela chamada de parente: não veio porque não quis". "Gente, onde eu me perdi que Bruna e João já estão assumidíssimos?"

Vale lembrar que recentemente o influenciador fez uma homenagem para a amada, em comemoração ao aniversário da atriz e escreveu: "Que sorte a minha poder te ter por perto, de ter a minha vida iluminada pelo seu sorriso".